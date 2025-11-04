Практика судов
В Одесской области разоблачили мошенника, который под видом юридической помощи обманывал военных

18:54, 4 ноября 2025
От действий злоумышленника пострадали как минимум восемь военнослужащих, которым нанесен ущерб на сумму около 138 тыс. грн.
В Одесской области разоблачили мошенника, который под видом юридической помощи обманывал военных
Фото: gsminfo.com.ua
В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении 46-летнему одесситу, который под видом юридической помощи обманывал военнослужащих.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, мужчина, работая в юридической фирме, создал схему обмана военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Под видом предоставления правовой помощи он убеждал военных заключать договоры на оформление документов для получения отпускных и больничных выплат.

«На самом деле дельца не собирался выполнять обещанное. Завоевав доверие военнослужащих, он через мессенджеры отправлял реквизиты банковских карт, на которые потерпевшие перечисляли деньги. Средства мужчина тратил на собственные нужды», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что от противоправных действий пострадали как минимум восемь военнослужащих, которым нанесен ущерб на сумму около 138 тыс. грн.

В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных пострадавших.

