Практика судів
  1. В Україні

Обшуки у детектива НАБУ — в Офісі Генпрокурора зробили заяву щодо «шпигуна» біля будівлі ОГП

19:48, 4 листопада 2025
В ОГП зробили заяву щодо обшуків у працівника НАБУ.
Обшуки у детектива НАБУ — в Офісі Генпрокурора зробили заяву щодо «шпигуна» біля будівлі ОГП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, у Національному антикорупційному бюро повідомили, що вночі з 3 на 4 листопада прокурори Офісу Генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ.

«Судово-юридична газета» раніше повідомляла, що детектив НАБУ, у якого сьогодні провели обшуки, організував відеоспостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора, встановивши пристрої навпроти службового виїзду з ОГП.

Згодом в ОГП підтвердили цю інформацію.

Зазначається, що 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. О 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

В ОГП підкреслили, що камери спостереження були встановлені в спеціальних локаціях для того щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників Офісу Генерального прокурора.

«Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах військового стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Цього ж дня, за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України), розпочато кримінальне провадження», - йдеться у заяві ОГП.

Також там підкреслили, що у ході невідкладних заходів вдалося встановити особу одного із чоловіків.

«З огляду на воєнний стан, специфіку  роботи об’єкта, щодо якого здійснюється державна охорона та необхідність негайного реагування, було ухвалено рішення про проведення обшуків за місцем його проживання», - заявили у прокуратурі.

Під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора.

«Разом з тим працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що «виконував доручення керівництва». 

Досудове розслідування триває», - додали у ОГП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ ОГП обшук

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду