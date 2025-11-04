Обшуки у детектива НАБУ — в Офісі Генпрокурора зробили заяву щодо «шпигуна» біля будівлі ОГП

В ОГП зробили заяву щодо обшуків у працівника НАБУ.

Як відомо, у Національному антикорупційному бюро повідомили, що вночі з 3 на 4 листопада прокурори Офісу Генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ.

«Судово-юридична газета» раніше повідомляла, що детектив НАБУ, у якого сьогодні провели обшуки, організував відеоспостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора, встановивши пристрої навпроти службового виїзду з ОГП.

Згодом в ОГП підтвердили цю інформацію.

Зазначається, що 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. О 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

В ОГП підкреслили, що камери спостереження були встановлені в спеціальних локаціях для того щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників Офісу Генерального прокурора.

«Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах військового стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Цього ж дня, за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України), розпочато кримінальне провадження», - йдеться у заяві ОГП.

Також там підкреслили, що у ході невідкладних заходів вдалося встановити особу одного із чоловіків.

«З огляду на воєнний стан, специфіку роботи об’єкта, щодо якого здійснюється державна охорона та необхідність негайного реагування, було ухвалено рішення про проведення обшуків за місцем його проживання», - заявили у прокуратурі.

Під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора.

«Разом з тим працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що «виконував доручення керівництва».

Досудове розслідування триває», - додали у ОГП.

