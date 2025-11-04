Обыски у детектива НАБУ — в ОГП сделали заявление относительно «шпиона» возле Офиса Генпрокурора

В ОГП сделали заявление об обыске у работника НАБУ.

Как известно, в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что в ночь с 3 на 4 ноября прокуроры Офиса Генерального прокурора в сопровождении спецподразделений провели обыск у сотрудника НАБУ.

«Судебно-юридическая газета» ранее сообщала, что детектив НАБУ, у которого сегодня провели обыски, организовал видеонаблюдение за зданием Офиса Генерального прокурора, установив устройства напротив служебного выезда из ОГП.

Позже в ОГП подтвердили эту информацию.

Отмечается, что 3 ноября в 06:10 неизвестный мужчина установил специальные технические средства на навес над входом в жилой дом напротив здания ОГП. В 14:53 другое лицо эти устройства забрало.

В ОГП подчеркнули, что камеры наблюдения были установлены в специальных местах для фиксации входов и выездов всех работников Офиса Генерального прокурора.

«Характер размещения средств наблюдения фактически обеспечивал в условиях военного положения тотальное снятие информации со здания государственного органа. В частности, сведения о транспортных средствах, номерных знаках, графике передвижения и фиксации лиц государственных служащих, в том числе тех, кто работает в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

В тот же день по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 359 УК Украины), начато уголовное производство», — говорится в заявлении ОГП.

Также там подчеркнули, что в ходе неотложных мероприятий удалось установить личность одного из мужчин.

«Учитывая военное положение, специфику работы объекта, который находится под государственной охраной, и необходимость немедленного реагирования, было принято решение о проведении обысков по месту его проживания», — заявили в прокуратуре.

Во время обыска мужчина сообщил, что является штатным сотрудником НАБУ и предоставил служебное удостоверение. Он подтвердил, что забирал ранее установленные технические средства наблюдения за зданием Офиса Генерального прокурора.

«В то же время сотрудник НАБУ не смог дать четких объяснений относительно законных оснований проведения негласных мероприятий, лишь отметил, что “выполнял поручение руководства”.

Досудебное расследование продолжается», — добавили в ОГП.

