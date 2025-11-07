Українця не випустили за кордон із документами про бронювання та наказом про відрядження – що сталося

Чоловік не міг пояснити ні мету поїздки, ні діяльність підприємства від імені якого виїжджав.

Під час паспортного контролю на Вінничині прикордонники виявили чоловіка, який надав документи про бронювання та наказ про службове відрядження до Німеччини з ознаками підробки. Про це повідомили в ДПСУ.

Порушник не зміг пояснити мету поїздки та не орієнтувався в діяльності підприємства, від імені якого нібито виїжджав. Водночас він отримував вказівки від «куратора» щодо відповідей на запитання та дій у разі викриття. Останнє повідомлення від куратора було: «чекаю на вердикт».

Прикордонники встановили, що директор компанії не підписував жодних наказів, а «працівника» взагалі не знає. Чоловіку відмовили в перетині кордону та передали повідомлення до Національної поліції про ознаки кримінального правопорушення.

