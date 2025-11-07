Украинца не выпустили за границу с документами о бронировании и приказом о командировке – что произошло

Мужчина не мог объяснить ни цель поездки, ни деятельность предприятия, от имени которого выезжал.

Фото: ГПСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время паспортного контроля в Винницкой области пограничники обнаружили мужчину, который предоставил документы о бронировании и приказ о служебной командировке в Германию с признаками подделки. Об этом сообщили в ГПСУ.

Нарушитель не смог объяснить цель поездки и не ориентировался в деятельности предприятия, от имени которого якобы выезжал. В то же время он получал указания от «куратора» относительно ответов на вопросы и действий в случае разоблачения. Последнее сообщение от куратора было: «жду вердикта».

Пограничники установили, что директор компании не подписывал никаких приказов, а «работника» вообще не знает. Мужчине отказали в пересечении границы и передали сообщение в Национальную полицию о признаках уголовного правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.