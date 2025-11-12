13 листопада застосовуватимуть відключення світла обсягом від 2 до 4 черг — Укренерго
18:58, 12 листопада 2025
Графіки відключень світла 13 листопада діятимуть з 00:00 до 23:59.
У четвер, 13 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило Укренерго.
«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - заявили у компанії.
У Укренерго також назвали час і обсяг застосування обмежень:
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
- з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
- з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів
Крім того, компанія закликала українців ощадливо споживати електроенергію.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.