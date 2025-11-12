13 ноября будут применяться отключения света объемом от 2 до 4 очередей — Укрэнерго

Графики отключений света 13 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59.

В четверг, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — заявили в компании.

В «Укрэнерго» также назвали время и объем применения ограничений:

ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей

Кроме того, компания призвала украинцев экономно потреблять электроэнергию.

