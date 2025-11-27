Доплата працівнику за додаткові обов'язки — що слід знати роботодавцям

Роботодавець може доручити працівникові додаткові обов’язки лише за його письмовою згодою, якщо ці обов’язки не передбачені трудовим договором або посадовою інструкцією.

У трудових відносинах часто виникають ситуації, коли працівнику доручають виконання додаткових обов’язків, не передбачених його основною посадою. У таких випадках роботодавець зобов’язаний компенсувати розширення трудових функцій шляхом встановлення відповідної доплати. Про це повідомляє Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Додаткові обов’язки, доручені працівникові, мають бути чітко визначені та сформульовані. Це важливо не лише для правильного розрахунку доплат, а й для уникнення трудових спорів у майбутньому. Рекомендується деталізувати перелік додаткових функцій у додатковій угоді або в наказі по підприємству, зазначивши їх обсяг, складність та очікуваний результат.

Такий підхід забезпечує прозорість у відносинах між роботодавцем та працівником і дозволяє обом сторонам розуміти межі своїх прав та обов’язків.

Установлення обґрунтованих і справедливих доплат сприяє підвищенню зацікавленості працівників у продуктивнішій роботі та зміцненню кадрової стабільності. Роботодавцю доцільно передбачати у колективному договорі загальні принципи встановлення таких доплат, щоб уникати суб’єктивності та забезпечити однакові підходи для всіх працівників організації.

Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про оплату праці», працівники мають право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (стаття 31 Кодексу законів про працю України).

У разі доручення працівникові додаткових обов’язків, не передбачених посадовою інструкцією, підприємство, установа, організація має отримати від нього письмову згоду.

