Доплата работнику за дополнительные обязанности — что нужно знать работодателям

Работодатель может поручить работнику дополнительные обязанности только по его письменному согласию, если эти обязанности не предусмотрены трудовым договором или должностной инструкцией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В трудовых отношениях часто возникают ситуации, когда работнику поручают исполнение дополнительных обязанностей, не предусмотренных его основной должностью. В этих случаях работодатель обязан компенсировать расширение трудовых функций путем установления соответствующей доплаты. Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Дополнительные обязанности, порученные работнику, должны быть четко определены и сформулированы. Это важно не только для правильного расчета доплат, но и во избежание трудовых споров в будущем. Рекомендуется детализировать перечень дополнительных функций в дополнительном соглашении или приказе по предприятию, указав их объем, сложность и ожидаемый результат.

Такой подход обеспечивает прозрачность отношений между работодателем и работником и позволяет обеим сторонам понимать пределы своих прав и обязанностей.

Установление обоснованных и справедливых доплат способствует повышению заинтересованности работников в более производительной работе и укреплению кадровой стабильности. Работодателю целесообразно предусматривать в коллективном договоре общие принципы установления таких доплат, чтобы избежать субъективности и обеспечить одинаковые подходы для всех работников организации.

Согласно части первой статьи 21 Закона Украины "Об оплате труда", работники имеют право на оплату своего труда в соответствии с актами законодательства и коллективного договора на основании заключенного трудового договора.

Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не оговоренной трудовым договором (статья 31 Кодекса законов о труде Украины).

В случае доверенности работнику дополнительных обязанностей, не предусмотренных должностной инструкцией, предприятие, учреждение, организация должно получить от него письменное согласие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.