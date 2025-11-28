КСУ продовжив розгляд справи за скаргою щодо неможливості оскарження ухвал слідчих суддів

Конституційний Суд розглянув конституційну скаргу Тетяни Самборської, яка оскаржує норми КПК через неможливість оскаржити ухвалу слідчого судді та відмову касаційного суду відкривати провадження без пояснень.

Фото: КСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд повідомляє, що Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Самборської Тетяни Леонідівни щодо конституційності статті 309, пункту 2 частини другої статті 428 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Сергій Різник поінформував про зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника.

Суддя-доповідач зазначив, що частинами першою, другою статті 309 Кодексу визначено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Згідно з частиною третьою статті 309 Кодексу „інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді“.

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 428 Кодексу суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, якщо „з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів вбачається, що підстав для задоволення скарги немає“.

Зі змісту конституційної скарги вбачається, що головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснювало досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою Самборської Т.Л. у вчиненні кримінального правопорушення, встановленого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України. Старший слідчий, посилаючись на частину десяту статті 290 Кодексу, звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами провадження. Зазначена ухвала була оскаржена в апеляційному порядку. Київський апеляційний суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою, оскільки кримінальним процесуальним законом не передбачено можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, постановленої в порядку частини десятої статті 290 Кодексу.

Верховний Суд, керуючись приписами статті 309, пункту 2 частини другої статті 428 Кодексу відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою, зазначивши, що суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про відмову у відкритті провадження за поданою апеляційною скаргою, оскільки апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Тетяна Самборська, обґрунтовуючи твердження щодо невідповідності Конституції України статті 309 Кодексу, зазначає, що чинний Кодекс не містить повноважень суду щодо скасування незаконної ухвали слідчого судді, передбаченої частиною третьою статті 309 Кодексу, як на стадії підготовчого судового провадження, так і під час наступних стадій кримінального (судового) провадження. Заявниця у конституційній скарзі звертає увагу на приписи частини третьої статті 309 Кодексу в аспекті запровадження ними ефективних засобів юридичного захисту прав та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, а також підкреслює, що встановлене законодавцем у частині третій статті 309 Кодексу правило є ілюзорним, адже, взагалі не дозволяє оскаржити незаконну ухвалу слідчого судді, в тому числі, на стадії судового провадження.

Обґрунтовуючи твердження щодо невідповідності Конституції України пункту 2 частини другої статті 428 Кодексу, суб’єкт права на конституційну скаргу зазначає, зокрема, що його зміст підтверджує „факт наявності у суддів касаційної інстанції фактично безмежного процесуального простору для вирішення будь-якої справи у спосіб без відкриття касаційного провадження, тобто, для зловживань і порушень людських прав“.

Суддя-доповідач також повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи підготовлено запити до органів державної влади, наукових установ, закладів вищої освіти, а також науковців, які входять до складу Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, з проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційній скарзі. Про зміст відповідей буде поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.