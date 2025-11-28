КСУ продолжил рассмотрение дела по жалобе о невозможности обжалования определений следственных судей

Конституционный Суд рассмотрел конституционную жалобу Татьяны Самборской, которая обжалует нормы УПК из-за невозможности оспорить определение следственного судьи и отказ кассационного суда открывать производство без объяснений.

Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Самборской Татьяны Леонидовны относительно конституционности статьи 309, пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Сергей Резник проинформировал о содержании конституционной жалобы и обосновании заявителя.

Судья-докладчик отметил, что частями первой, второй статьи 309 Кодекса определён перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования. Согласно части третьей статьи 309 Кодекса «иные постановления следственного судьи обжалованию не подлежат, и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

Согласно пункту 2 части второй статьи 428 Кодекса суд кассационной инстанции постановляет определение об отказе в открытии кассационного производства, если «из кассационной жалобы, приложенных к ней судебных решений и иных документов усматривается, что оснований для удовлетворения жалобы нет».

Из содержания конституционной жалобы усматривается, что Главное следственное управление Государственного бюро расследований осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Самборской Т.Л. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Старший следователь, ссылаясь на часть десятую статьи 290 Кодекса, обратился к следственному судье с ходатайством об установлении срока стороне защиты для ознакомления с материалами производства. Указанное постановление было обжаловано в апелляционном порядке. Киевский апелляционный суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе, поскольку уголовным процессуальным законом не предусмотрена возможность обжалования в апелляционном порядке постановления следственного судьи об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного производства, вынесенного в порядке части десятой статьи 290 Кодекса.

Верховный Суд, руководствуясь предписаниями статьи 309, пункта 2 части второй статьи 428 Кодекса, отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе, указав, что суд апелляционной инстанции пришёл к обоснованному выводу об отказе в открытии производства по поданной апелляционной жалобе, поскольку апелляционная жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

Татьяна Самборская, обосновывая утверждение о несоответствии Конституции Украины статьи 309 Кодекса, отмечает, что действующий Кодекс не содержит полномочий суда относительно отмены незаконного постановления следственного судьи, предусмотренного частью третьей статьи 309 Кодекса, как на стадии подготовительного судебного производства, так и во время последующих стадий уголовного (судебного) производства. Заявительница в конституционной жалобе обращает внимание на предписания части третьей статьи 309 Кодекса в аспекте введения ими эффективных средств юридической защиты прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, а также подчёркивает, что установленное законодателем в части третьей статьи 309 Кодекса правило является иллюзорным, поскольку вообще не позволяет обжаловать незаконное постановление следственного судьи, в том числе на стадии судебного производства.

Обосновывая утверждение о несоответствии Конституции Украины пункта 2 части второй статьи 428 Кодекса, субъект права на конституционную жалобу отмечает, в частности, что его содержание подтверждает «факт наличия у судей кассационной инстанции фактически безграничного процессуального пространства для решения любого дела способом без открытия кассационного производства, то есть для злоупотреблений и нарушений прав человека».

Судья-докладчик также сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела подготовлены запросы в органы государственной власти, научные учреждения, высшие учебные заведения, а также к учёным, входящим в состав Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, с просьбой высказать позиции по вопросам, поднятым в конституционной жалобе. О содержании ответов будет проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания.

Изучив материалы дела, Суд перешёл к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

