Як подати заявку на житловий ваучер для ВПО через Дію – подробиці
Як раніше писала «Судово-юридична газета», із 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву в застосунку «Дія» на отримання житлового ваучера номіналом 2 млн грн..
В Мінрозвиткугромад пояснили, як подати заяву з 1 грудня:
- оновити «Дію» до останньої версії;
- зайти в розділ «Послуги для ВПО» – «Заява на житловий ваучер»;
- підтвердити склад сім’ї;
- отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних через Дія.Підпис (якщо згода не надана протягом 36 годин — заяву буде скасовано);
- підписати заяву Дія.Підписом і надіслати.
Додаткові документи подавати не потрібно — усі дані автоматично підтягуються з реєстрів. Після відправлення заява проходить перевірку Мінфіном, далі розглядається комісією за місцем фактичного проживання заявника. Очікуваний строк розгляду — до 30 днів.
Пізніше подати заяву можна буде також через ЦНАПи та нотаріусів.
