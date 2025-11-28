  1. В Україні

15:20, 28 листопада 2025
З 1 грудня ВПО-учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на житловий ваучер у 2 млн грн через Дію.
Як подати заявку на житловий ваучер для ВПО через Дію – подробиці
Фото: Мінцифри
Як раніше писала «Судово-юридична газета», із 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву в застосунку «Дія» на отримання житлового ваучера номіналом 2 млн грн..

В Мінрозвиткугромад пояснили, як подати заяву з 1 грудня:

  • оновити «Дію» до останньої версії;
  • зайти в розділ «Послуги для ВПО» – «Заява на житловий ваучер»;
  • підтвердити склад сім’ї;
  • отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних через Дія.Підпис (якщо згода не надана протягом 36 годин — заяву буде скасовано);
  • підписати заяву Дія.Підписом і надіслати.

Додаткові документи подавати не потрібно — усі дані автоматично підтягуються з реєстрів. Після відправлення заява проходить перевірку Мінфіном, далі розглядається комісією за місцем фактичного проживання заявника. Очікуваний строк розгляду — до 30 днів.

Пізніше подати заяву можна буде також через ЦНАПи та нотаріусів.

Додамо, «Судово-юридична газета» також писала, хто може отримати житловий ваучер та що він дає.

