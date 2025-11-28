Как подать заявку на жилищный ваучер для ВПЛ через Дию – подробности
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 декабря ВПЛ из временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут подать заявление в приложении «Дія» на получение жилищного ваучера номиналом 2 млн грн.
В Минразвитияграждан объяснили, как подать заявление с 1 декабря:
- обновить «Дію» до последней версии;
- зайти в раздел «Услуги для ВПЛ» – «Заявление на жилищный ваучер»;
- подтвердить состав семьи;
- получить согласие мужа/жены на обработку персональных данных через Дія.Підпис (если согласие не предоставлено в течение 36 часов — заявление будет отменено);
- подписать заявление Дія.Підписом и отправить.
Дополнительные документы подавать не нужно — все данные автоматически подтягиваются из реестров. После отправки заявление проходит проверку Минфином, далее рассматривается комиссией по месту фактического проживания заявителя. Ожидаемый срок рассмотрения — до 30 дней.
Позже подать заявление можно будет также через ЦНАПы и нотариусов.
