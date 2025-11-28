  1. В Украине

Как подать заявку на жилищный ваучер для ВПЛ через Дию – подробности

15:20, 28 ноября 2025
С 1 декабря ВПЛ-участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны смогут подать заявление на жилищный ваучер в 2 млн грн через Дию.
Как подать заявку на жилищный ваучер для ВПЛ через Дию – подробности
Фото: Минцифры
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 декабря ВПЛ из временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут подать заявление в приложении «Дія» на получение жилищного ваучера номиналом 2 млн грн.

В Минразвитияграждан объяснили, как подать заявление с 1 декабря:

  • обновить «Дію» до последней версии;
  • зайти в раздел «Услуги для ВПЛ» – «Заявление на жилищный ваучер»;
  • подтвердить состав семьи;
  • получить согласие мужа/жены на обработку персональных данных через Дія.Підпис (если согласие не предоставлено в течение 36 часов — заявление будет отменено);
  • подписать заявление Дія.Підписом и отправить.

Дополнительные документы подавать не нужно — все данные автоматически подтягиваются из реестров. После отправки заявление проходит проверку Минфином, далее рассматривается комиссией по месту фактического проживания заявителя. Ожидаемый срок рассмотрения — до 30 дней.

Позже подать заявление можно будет также через ЦНАПы и нотариусов.

Добавим, «Судебно-юридическая газета» также писала, кто может получить жилищный ваучер и что он дает.

