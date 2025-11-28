  1. В Україні

У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи

15:13, 28 листопада 2025
Міноборони запустило нову онлайн-відстрочку у Резерв+, яку можуть отримати військовозобов’язані, що доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю I чи II групи.
У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи
Фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони розширює можливості оформлення відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+.

Відтепер подати онлайн-запит на відстрочку можуть також ті військовозобов’язані, у яких один із батьків має інвалідність I або II групи.

У Міноборони розповіли, як отримати відстрочку онлайн:

  1. Подайте запит у застосунку Резерв+.
  2. Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
  3. Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Уся процедура відбувається автоматично — без збору довідок, черг і особистих візитів до ТЦК. Зазвичай це займає від кількох хвилин до кількох годин.

Послуга доступна онлайн для військовозобов’язаних, які є єдиною повнолітньою дитиною в родині, де лише один із батьків має інвалідність. Якщо в сім’ї є інші повнолітні діти або обидва батьки — подати запит через застосунок неможливо.

Щоб система змогла підтвердити підстави:

  • актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;
  • коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);
  • в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні — потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.

Зазначається, що надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.  

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ незабаром у військово-обліковому документі з’явиться фото власника. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Міноборони мобілізація відстрочка Резерв+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]