У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи
Міністерство оборони розширює можливості оформлення відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+.
Відтепер подати онлайн-запит на відстрочку можуть також ті військовозобов’язані, у яких один із батьків має інвалідність I або II групи.
У Міноборони розповіли, як отримати відстрочку онлайн:
- Подайте запит у застосунку Резерв+.
- Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
- Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.
Уся процедура відбувається автоматично — без збору довідок, черг і особистих візитів до ТЦК. Зазвичай це займає від кількох хвилин до кількох годин.
Послуга доступна онлайн для військовозобов’язаних, які є єдиною повнолітньою дитиною в родині, де лише один із батьків має інвалідність. Якщо в сім’ї є інші повнолітні діти або обидва батьки — подати запит через застосунок неможливо.
Щоб система змогла підтвердити підстави:
- актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;
- коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);
- в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.
Якщо дані не актуальні — потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.
Зазначається, що надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.
Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ незабаром у військово-обліковому документі з’явиться фото власника.
