У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи

Міноборони запустило нову онлайн-відстрочку у Резерв+, яку можуть отримати військовозобов’язані, що доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю I чи II групи.

Міністерство оборони розширює можливості оформлення відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+.

Відтепер подати онлайн-запит на відстрочку можуть також ті військовозобов’язані, у яких один із батьків має інвалідність I або II групи.

У Міноборони розповіли, як отримати відстрочку онлайн:

Подайте запит у застосунку Резерв+. Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах. Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Уся процедура відбувається автоматично — без збору довідок, черг і особистих візитів до ТЦК. Зазвичай це займає від кількох хвилин до кількох годин.

Послуга доступна онлайн для військовозобов’язаних, які є єдиною повнолітньою дитиною в родині, де лише один із батьків має інвалідність. Якщо в сім’ї є інші повнолітні діти або обидва батьки — подати запит через застосунок неможливо.

Щоб система змогла підтвердити підстави:

актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;

коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);

в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні — потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.

Зазначається, що надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ незабаром у військово-обліковому документі з’явиться фото власника.

