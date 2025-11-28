  1. В Украине

15:13, 28 ноября 2025
Минобороны запустило новую онлайн-отсрочку в Резерв+, которую могут получить военнообязанные, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы.
В Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы
Фото: Минобороны
Министерство обороны расширяет возможности оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+».

Теперь подать онлайн-запрос на отсрочку могут также те военнообязанные, у которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы.

В Минобороны объяснили, как получить отсрочку онлайн:

  • Подайте запрос в приложении «Резерв+».
  • Система автоматически проверит данные в государственных реестрах.
  • Если основания подтверждаются — отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в вашем электронном воинском учётном документе.

Весь процесс происходит автоматически — без сбора справок, очередей и личных визитов в ТЦК. Обычно это занимает от нескольких минут до нескольких часов.

Услуга доступна онлайн для военнообязанных, которые являются единственным совершеннолетним ребёнком в семье, где только один из родителей имеет инвалидность. Если в семье есть другие совершеннолетние дети или оба родителя — подать запрос через приложение невозможно.

Чтобы система смогла подтвердить основания:

  • актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или реестре Пенсионного фонда;
  • корректные данные о составе семьи должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС);
  • в актовой записи о рождении должен быть указан Регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика отца или матери с инвалидностью.

Если данные не актуальны — необходимо обновить их в соответствующих реестрах, после чего можно подать запрос через «Резерв+».

Отмечается, что предоставленная отсрочка будет автоматически продлеваться — это предусмотрено новым порядком, который действует с 1 ноября 2025 года.

Напомним, что в приложении Резерв+ в скором времени в военно-учетном документе появится фото владельца.

