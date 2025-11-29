Чи можуть ТЦК вручати повістки у цивільному – пояснення

ТЦК роз’яснив, що право вручати повістки можуть лише військові у формі.

Вінницький обласний ТЦК та СП повідомив, що оповіщення громадян здійснюють виключно чинні військовослужбовці у військовій формі з відповідними знаками розрізнення.

Крім того, в ТЦК зазначили, що до складу груп оповіщення можуть входити представники Нацполіції, СБУ та Прикордонної служби. Усі члени групи мають службові посвідчення встановленого зразка.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року всі групи оповіщення зобов’язані використовувати бодікамери з безперервною фіксацією. Записи зберігаються 30 днів на захищеному сервері, їх заборонено видаляти чи редагувати. Матеріали можуть використовуватися під час розгляду конфліктних ситуацій. ТЦК не може підходити до громадян в балаклавах, без поліції та бодікамер.

