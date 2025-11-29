Могут ли ТЦК вручать повестки в гражданской одежде – разъяснение

ТЦК разъяснил, что право вручать повестки имеют только военные в форме.

Винницкий областной ТЦК и СП сообщил, что оповещение граждан осуществляют исключительно действующие военнослужащие в военной форме с соответствующими знаками различия.

Кроме того, в ТЦК отметили, что в состав групп оповещения могут входить представители Нацполиции, СБУ и Пограничной службы. Все члены группы имеют служебные удостоверения установленного образца.

Напомним, с 1 сентября 2025 года все группы оповещения обязаны использовать бодикамеры с непрерывной фиксацией. Записи хранятся 30 дней на защищенном сервере, их запрещено удалять или редактировать. Материалы могут использоваться при рассмотрении конфликтных ситуаций. ТЦК не может подходить к гражданам в балаклавах, без полиции и бодикамер.

