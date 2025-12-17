  1. В Україні
Рахункова палата перевірить фінансову звітність Верховного Суду

14:28, 17 грудня 2025
Аудитори оцінять правильність ведення, повноту обліку та достовірність фінансової й бюджетної звітності Верховного Суду.
Рахункова палата повідомила, що розпочала фінансовий аудит Верховного Суду, в межах якого перевірить його консолідовану та зведену бюджетну звітність за 2025 рік.

Аудитори, зокрема, оцінять:

– правильність ведення, повноту обліку та достовірність фінансової й бюджетної звітності Верховного Суду;

– чи забезпечує подана звітність в усіх суттєвих аспектах об’єктивний і достовірний огляд фінансового стану Верховного Суду, результатів його діяльності та грошових потоків за звітний рік;

– відповідність підготовки фінансової та бюджетної звітності вимогам чинних нормативно-правових актів;

– чи всі суттєві господарські операції, відображені у звітності, відповідають нормативно-правовим актам, плановим документам і національній практиці;

– здатність системи внутрішнього контролю Верховного Суду забезпечувати своєчасне виявлення та реагування на ризики, що можуть впливати на достовірність фінансової й бюджетної звітності.

Результати фінансового аудиту Верховного Суду сприятимуть підвищенню прозорості діяльності інституції та поліпшенню якості підготовленої нею фінансової інформації, зазначив відповідальний за аудит – член Рахункової палати Кирило Клименко.

До здійснення цього контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції.

Звіт за результатами аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у червні 2026 року.

