Счетная палата проверит финансовую отчетность Верховного Суда

14:28, 17 декабря 2025
Аудиторы оценят правильность ведения, полноту учета и достоверность финансовой и бюджетной отчетности Верховного Суда.
Счетная палата сообщила, что начала финансовый аудит Верховного Суда, в рамках которого проверит его консолидированную и сводную бюджетную отчетность за 2025 год.

Аудиторы, в частности, оценят:

– правильность ведения, полноту учета и достоверность финансовой и бюджетной отчетности Верховного Суда;

– обеспечивает ли представленная отчетность во всех существенных аспектах объективный и достоверный обзор финансового состояния Верховного суда, результатов его деятельности и денежных потоков за отчетный год;

– соответствие подготовки финансовой и бюджетной отчетности требованиям действующих нормативно-правовых актов;

– соответствуют ли все существенные хозяйственные операции, отраженные в отчетности, нормативно-правовым актам, плановым документам и национальной практике;

– способность системы внутреннего контроля Верховного суда обеспечивать своевременное выявление и реагирование на риски, которые могут влиять на достоверность финансовой и бюджетной отчетности.

Результаты финансового аудита Верховного Суда будут способствовать повышению прозрачности деятельности институции и улучшению качества подготовленной ею финансовой информации, отметил ответственный за аудит — член Счетной палаты Кирилл Клименко.

К проведению данного контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции.

Отчет по результатам аудита планируется рассмотреть на заседании Счетной палаты в июне 2026 года.

