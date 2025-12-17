В Одесі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та вбив 7-річну Соломію Тарасюк

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

В Одесі перед судом постане чоловік, який зґвалтував та вбив 7-річну Соломію Тарасюк. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Офіс Генпрокурора наголошує, що для підозрюваного вимагатимуть найсуворішого покарання.

19 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки з Одеси з ознаками насильницької смерті. Воно перебувало за кілька кварталів від дому, де вона жила. Напередодні вночі мати дитини звернулася до поліції із заявою про зникнення доньки з двору будинку.

У межах кримінального провадження правоохоронці переглянули десятки годин відео з камер спостереження, опитали свідків, проаналізували зібрані дані та відновили події того дня.

Слідство встановило, що ввечері 18 червня семирічна Соломія каталася на самокаті біля свого будинку. У цей час 31-річний сусід, який перебував у стані наркотичного сп’яніння, запросив дівчинку до себе в гості. Вона погодилася, оскільки раніше вже спілкувалася з ним.

Опинившись у квартирі чоловіка, дитина стала жертвою зґвалтування. Після цього зловмисник задушив дівчинку. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала механічна асфіксія.

Щоб приховати злочин, вранці чоловік загорнув тіло в плівку, поклав у сумку та на таксі вивіз за кілька кварталів від дому. Там він сховав тіло в підвалі поблизу житлового будинку.

Поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його протягом кількох годин. Під час огляду місця, де було приховано тіло, а також під час обшуку його помешкання, правоохоронці вилучили речові докази, зокрема біологічні зразки чоловіка й дитини та самокат загиблої.

Також у квартирі було знайдено екстракт канабісу — наркотичний засіб, який чоловік незаконно придбав і зберігав для власного вживання.

За рішенням суду, на клопотання слідчого та за підтримки прокурора, підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці висунули підозрюваному обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 152 - зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років;

п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане із зґвалтуванням;

ч. 1 ст. 309 - незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

Наразі обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду для розгляду справи по суті. За скоєне чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Слідство тривало під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси та Одеської обласної прокуратури.

