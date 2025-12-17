В Одессе будут судить мужчину, который изнасиловал и убил 7-летнюю Соломию Тарасюк

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

В Одессе перед судом предстанет мужчина, который изнасиловал и убил 7-летнюю Соломию Тарасюк. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Офис Генпрокурора подчеркивает, что для подозреваемого будут требовать самого строгого наказания.

19 июня полицейские нашли тело девочки из Одессы с признаками насильственной смерти. Оно находилось в нескольких кварталах от дома, где она жила. Накануне ночью мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о исчезновении дочери из двора дома.

В рамках уголовного производства правоохранители просмотрели десятки часов видео с камер наблюдения, опросили свидетелей, проанализировали собранные данные и восстановили события того дня.

Следствие установило, что вечером 18 июня семилетняя Соломия каталась на самокате возле своего дома. В это время 31-летний сосед, который находился в состоянии наркотического опьянения, пригласил девочку к себе в гости. Она согласилась, поскольку ранее уже общалась с ним.

Оказавшись в квартире мужчины, ребенок стал жертвой изнасилования. После этого злоумышленник задушил девочку. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала механическая асфиксия.

Чтобы скрыть преступление, утром мужчина завернул тело в пленку, положил в сумку и на такси вывез в нескольких кварталах от дома. Там он спрятал тело в подвале возле жилого дома.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в течение нескольких часов. Во время осмотра места, где было скрыто тело, а также во время обыска его жилища, правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности биологические образцы мужчины и ребенка и самокат погибшей.

Также в квартире был найден экстракт каннабиса — наркотическое средство, которое мужчина незаконно приобрел и хранил для собственного употребления.

По решению суда, по ходатайству следователя и при поддержке прокурора, подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Правоохранители предъявили подозреваемому обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 152 - изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет;

п. п. 2, ч. 10 2 ст. 115 - умышленное убийство малолетнего ребенка, соединенное с изнасилованием;

ч. 1 ст. 309 – незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.

В настоящее время обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд для рассмотрения дела по существу. За совершенное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие продолжалось под процессуальным руководством Хаджибейской окружной прокуратуры города Одессы и Одесской областной прокуратуры.

