14:22, 17 грудня 2025
Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області.
Наслідкам атаки на енергетику Одещини надали статусу надзвичайної ситуації державного рівня – Кіпер
Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.

Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області.

Окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести роз’яснювальну та профілактичну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімізації використання ілюмінації та декоративного освітлення. Метою є економія електроенергії для потреб населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, вказав Кіпер, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.

«Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи», - зазначив він.

