Последствиям атаки на энергетику Одесской области присвоили статус чрезвычайной ситуации государственного уровня — Кипер

14:22, 17 декабря 2025
Основанием стали последствия российских атак по объектам энергетики, которые привели к длительному — более 3 суток — нарушению нормальных условий жизнедеятельности свыше 50 тысяч жителей области.
Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесской области, получила статус чрезвычайной ситуации государственного уровня. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской областной военной администрации.

Основанием стали последствия российских атак по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному — более 3 суток — нарушению нормальных условий жизнедеятельности свыше 50 тысяч жителей области.

Отдельным решением комиссия поручила начальникам военных администраций, главам громад и органам Национальной полиции провести разъяснительную и профилактическую работу с предпринимателями относительно необходимости минимизации использования иллюминации и декоративного освещения. Целью является экономия электроэнергии для нужд населения и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, отметил Кипер, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в громады для пополнения запасов горюче-смазочных материалов.

«Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, которые питают объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения», — отметил он.

