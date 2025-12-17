  1. В Україні

НКРЕКП спростила процедуру приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень

14:57, 17 грудня 2025
Комісія також відтермінувала до 24 місяців оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж, отримання дозвільних документів про закінчення будівельних робіт, прийняття в експлуатацію новозбудованих газових мереж.
НКРЕКП спростила процедуру приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень
Фото: nerc.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалив рішення, яким забезпечується спрощення процедури приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень. Відповідна постанова «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355» була прийнята на засіданні Комісії 16 грудня 2025 року.

«Вказані зміни спрямовані на скорочення термінів надання послуги приєднання та зменшення кількості документів для отримання послуги приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень з метою провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії», - заявили у комісії.

Крім того, цим рішенням відтерміновано до 24 місяців оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж, отримання дозвільних документів про закінчення будівельних робіт, прийняття в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НКРЕКП газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила проект звіту, в якому розкритикувала роботу НАЗК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заявляє про системну неефективність НАЗК: перевірки декларацій і моніторинг способу життя правоохоронців та суддів мають формальний характер і не відповідають реальним корупційним ризикам.

Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.

Форс-мажор під час війни: Верховний Суд переглянув підхід до нарахування валютної пені

Воєнний стан і знищення документів не врятували платника податків від штрафних санкцій.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]