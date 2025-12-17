НКРЕКП спростила процедуру приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень

Комісія також відтермінувала до 24 місяців оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж, отримання дозвільних документів про закінчення будівельних робіт, прийняття в експлуатацію новозбудованих газових мереж.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалив рішення, яким забезпечується спрощення процедури приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень. Відповідна постанова «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355» була прийнята на засіданні Комісії 16 грудня 2025 року.

«Вказані зміни спрямовані на скорочення термінів надання послуги приєднання та зменшення кількості документів для отримання послуги приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень з метою провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії», - заявили у комісії.

Крім того, цим рішенням відтерміновано до 24 місяців оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж, отримання дозвільних документів про закінчення будівельних робіт, прийняття в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж.

