НКРЭКУ упростила процедуру присоединения к газораспределительным системам блочно-модульных котельных

Комиссия также отсрочила до 24 месяцев оформление земельных отношений по трассе прокладки газовых сетей, получение разрешительных документов об окончании строительных работ и принятие в эксплуатацию вновь построенных газовых сетей.

Фото: nerc.gov.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, которым обеспечивается упрощение процедуры присоединения к газораспределительным системам блочно-модульных котельных. Соответствующее постановление «Об утверждении Изменений к постановлению НКРЭКУ от 29 марта 2022 года № 355» было принято на заседании Комиссии 16 декабря 2025 года.

«Указанные изменения направлены на сокращение сроков предоставления услуги присоединения и уменьшение количества документов для получения услуги присоединения к газораспределительным системам блочно-модульных котельных с целью осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии», — заявили в комиссии.

Кроме того, данным решением отсрочено до 24 месяцев оформление земельных отношений по трассе прокладки газовых сетей, получение разрешительных документов об окончании строительных работ, принятие в эксплуатацию вновь построенных (реконструированных) газовых сетей.

