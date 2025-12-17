НКРЭКУ упростила процедуру присоединения к газораспределительным системам блочно-модульных котельных
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, которым обеспечивается упрощение процедуры присоединения к газораспределительным системам блочно-модульных котельных. Соответствующее постановление «Об утверждении Изменений к постановлению НКРЭКУ от 29 марта 2022 года № 355» было принято на заседании Комиссии 16 декабря 2025 года.
«Указанные изменения направлены на сокращение сроков предоставления услуги присоединения и уменьшение количества документов для получения услуги присоединения к газораспределительным системам блочно-модульных котельных с целью осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии», — заявили в комиссии.
Кроме того, данным решением отсрочено до 24 месяцев оформление земельных отношений по трассе прокладки газовых сетей, получение разрешительных документов об окончании строительных работ, принятие в эксплуатацию вновь построенных (реконструированных) газовых сетей.
