Зеленський скасував стипендії спортсменам – список

20:55, 17 грудня 2025
Президент України припинив виплату державних стипендій спортсменам-олімпійцям та паралімпійцям за Указом №967/2025.
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №967/2025, яким припинено виплату державних стипендій чемпіонам та призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Відповідно до Положення про державні стипендії чемпіонам i призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2004 року № 919/2004 (із наступними змінами), постановлено:

  1. Припинити виплату:

Браславцю Євгену Анатолійовичу державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 14 листопада 2005 року № 1231/2005-рп;

Бубці Сергію Назаровичу державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 30 січня 2004 року № 14/2004-рп;

Єрмакову Юрію Володимировичу державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 25 грудня 2003 року № 411/2003-рп;

Кваші Іллі Олеговичу державної стипендії, призначеної Указом Президента України від 6 червня 2019 року № 353/2019;

Клочковій Яні Олександрівні державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 15 липня 2009 року № 147/2009-рп;

Лозику Валерію Вікторовичу державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 25 грудня 2003 року № 411/2003-рп;

Матвієнку Ігорю Григоровичу державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 2 червня 2006 року № 144/2006-рп;

Фроловій Інні Василівні державної стипендії, відновленої Указом Президента України від 28 липня 2021 року № 332/2021.

  1. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

