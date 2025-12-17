Зеленский отменил стипендии спортсменам – список

Президент Украины прекратил выплату государственных стипендий спортсменам-олимпийцам и паралимпийцам Указом №967/2025.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №967/2025, которым прекращена выплата государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

В соответствии с Положением о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденным Указом Президента Украины от 18 августа 2004 года № 919/2004 (с последующими изменениями), постановлено:

Прекратить выплату:

Браславцу Евгению Анатольевичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 14 ноября 2005 года № 1231/2005-рп;

Бубке Сергею Назаровичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 30 января 2004 года № 14/2004-рп;

Ермакову Юрию Владимировичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 25 декабря 2003 года № 411/2003-рп;

Кваше Илье Олеговичу государственной стипендии, назначенной Указом Президента Украины от 6 июня 2019 года № 353/2019;

Клочковой Яне Александровне государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 15 июля 2009 года № 147/2009-рп;

Лозику Валерию Викторовичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 25 декабря 2003 года № 411/2003-рп;

Матвиенко Игорю Григорьевичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 2 июня 2006 года № 144/2006-рп;

Фроловой Инне Васильевне государственной стипендии, восстановленной Указом Президента Украины от 28 июля 2021 года № 332/2021.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

