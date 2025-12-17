  1. В Украине

Зеленский отменил стипендии спортсменам – список

20:55, 17 декабря 2025
Президент Украины прекратил выплату государственных стипендий спортсменам-олимпийцам и паралимпийцам Указом №967/2025.
Зеленский отменил стипендии спортсменам – список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №967/2025, которым прекращена выплата государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

В соответствии с Положением о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденным Указом Президента Украины от 18 августа 2004 года № 919/2004 (с последующими изменениями), постановлено:

  1. Прекратить выплату:

Браславцу Евгению Анатольевичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 14 ноября 2005 года № 1231/2005-рп;

Бубке Сергею Назаровичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 30 января 2004 года № 14/2004-рп;

Ермакову Юрию Владимировичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 25 декабря 2003 года № 411/2003-рп;

Кваше Илье Олеговичу государственной стипендии, назначенной Указом Президента Украины от 6 июня 2019 года № 353/2019;

Клочковой Яне Александровне государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 15 июля 2009 года № 147/2009-рп;

Лозику Валерию Викторовичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 25 декабря 2003 года № 411/2003-рп;

Матвиенко Игорю Григорьевичу государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 2 июня 2006 года № 144/2006-рп;

Фроловой Инне Васильевне государственной стипендии, восстановленной Указом Президента Украины от 28 июля 2021 года № 332/2021.

  1. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

указ Владимир Зеленский спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]