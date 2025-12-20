Уряд виділив ще 400 млн грн на виплати звільненим із полону та родинам полонених

400 млн грн виділено з резервного фонду державного бюджету.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування 400 млн грн з резервного фонду державного бюджету на державну підтримку осіб, стосовно яких було встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України та членів їх родин.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що кошти підуть на виплату щорічної грошової допомоги звільненим з полону, а також членам родини тих, хто досі перебуває в російській неволі.

У відомстві зазначили, що у 2025 році на підтримку звільнених з полону та членів родин полонених, було передбачено 1,2 млрд грн. Ці кошти використовувались зокрема на щорічні та одноразові виплати і забезпечення звільнених речами першої необхідності. Завдяки додатковому фінансуванню держава зможе закрити існуючу потребу в таких виплатах до кінця року.

«Підтримка людей, звільнених з російського полону, та родин полонених є одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства. Звісно, у фокусі уваги - військовослужбовці. Водночас незалежно від статусу кожна людина, яка постраждала від переслідувань російськими окупантами, має отримати необхідну допомогу. Саме тому ми ініціювали одноразові виплати у розмірі 50 тисяч гривень для цивільних осіб, які зазнали незаконного позбавлення особистої свободи. Відповідний проєкт постанови наразі проходить установлені процедури погодження та після їх завершення буде внесений на розгляд Кабміну. Наш обов’язок - своєчасно реагувати і надавати допомогу кожному, хто став жертвою російської агресії», - зазначив Віцепремʼєр-Міністр з відновлення України-Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

При Мінрозвитку працює Комісію з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії росії проти України. Вже проведено 14 засідань, за результатами яких факт перебування в полоні встановлено щодо 3 656 осіб.

«Кожне звернення Комісія розглядає індивідуально. Ми ретельно вивчаємо всі подані матеріали, факти та обставини, і лише після цього ухвалюємо рішення відповідно до законодавства», - наголошує заступник міністра Олексій Рябикін.

Загалом уже здійснено майже 12 тисяч виплат на суму близько 1,2 млрд грн. З них 359 млн грн - це одноразова допомога після звільнення, ще 818,7 млн грн - щорічні виплати.

Люди, звільнені з полону, мають право на одноразову державну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень після звільнення, а також на щорічну допомогу в такому ж розмірі за кожен рік перебування в полоні. Право на щорічну допомогу також поширюється на членів сімей особи, яка перебуває в полоні.

Окрім фінансової підтримки, звільнені з полону в рамках обміну отримують і базові речі першої необхідності: продукти, засоби гігієни, сезонний одяг та взуття. Додатково передбачено спортивні сумки чи рюкзаки, смартфони з сім-картами. Усе це визначено наказом Мінрозвитку від 14.03.2025 № 455.

