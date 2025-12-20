  1. В Украине

10:37, 20 декабря 2025
400 млн грн выделены из резервного фонда государственного бюджета.
Правительство выделило еще 400 млн грн на выплаты освобожденным из плена и семьям пленных
Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров принял решение о направлении 400 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на государственную поддержку лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также членов их семей.

Министерство развития громад и территорий Украины сообщило, что средства будут направлены на выплату ежегодной денежной помощи освобожденным из плена, а также членам семей тех, кто до сих пор находится в российском плену.

В ведомстве отметили, что в 2025 году на поддержку освобожденных из плена и членов семей пленных было предусмотрено 1,2 млрд грн. Эти средства использовались, в частности, на ежегодные и одноразовые выплаты и обеспечение освобожденных предметами первой необходимости. Благодаря дополнительному финансированию государство сможет закрыть существующую потребность в таких выплатах до конца года.

«Поддержка людей, освобожденных из российского плена, и семей пленных является одним из приоритетных направлений работы Министерства. Конечно, в фокусе внимания — военнослужащие. В то же время независимо от статуса каждый человек, пострадавший от преследований российскими оккупантами, должен получить необходимую помощь. Именно поэтому мы инициировали одноразовые выплаты в размере 50 тысяч гривен для гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению личной свободы. Соответствующий проект постановления в настоящее время проходит установленные процедуры согласования и после их завершения будет внесен на рассмотрение Кабмина. Наш долг — своевременно реагировать и предоставлять помощь каждому, кто стал жертвой российской агрессии», — отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

При Минразвития работает Комиссия по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Уже проведено 14 заседаний, по результатам которых факт пребывания в плену установлен в отношении 3 656 человек.

«Каждое обращение Комиссия рассматривает индивидуально. Мы тщательно изучаем все поданные материалы, факты и обстоятельства и только после этого принимаем решение в соответствии с законодательством», — подчеркивает заместитель министра Алексей Рябикин.

В целом уже осуществлено почти 12 тысяч выплат на сумму около 1,2 млрд грн. Из них 359 млн грн — это одноразовая помощь после освобождения, еще 818,7 млн грн — ежегодные выплаты.

Люди, освобожденные из плена, имеют право на одноразовую государственную помощь в размере 100 тысяч гривен после освобождения, а также на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Право на ежегодную помощь также распространяется на членов семей лица, находящегося в плену.

Помимо финансовой поддержки, освобожденные из плена в рамках обмена получают и базовые предметы первой необходимости: продукты, средства гигиены, сезонную одежду и обувь. Дополнительно предусмотрены спортивные сумки или рюкзаки, смартфоны с SIM-картами. Все это определено приказом Минразвития от 14.03.2025 № 455.

