  1. В Україні

В Одесі судитимуть працівника ТЦК, який побив захисника Маріуполя

11:31, 20 грудня 2025
Внаслідок протиправних дій обвинуваченого військовий отримав легкі тілесні ушкодження.
В Одесі прокурори направили до суду справу працівника РТЦК та СП, який побив захисника Маріуполя. Інцидент стався в грудні 2025 року. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що працівники одеського РТЦК та СП, виконуючи службові обов’язки, зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів.

«Під час перевірки між чоловіками виник конфлікт, в ході якого працівник органу завдав потерпілому ударів кулаками. Внаслідок протиправних дій обвинуваченого військовий отримав легкі тілесні ушкодження – садна, синці та гематоми, що підтверджено висновком судово-медичної експертизи», - заявили в ОГП.

Потерпілий – військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил України. В Одесі чоловік проходив реабілітацію після звільнення з ворожого полону.

«Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону направили до суду обвинувальний акт для розгляду по суті. Працівнику РТЦК та СП м. Одеса інкримінують умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень військовослужбовцю (ч. 1 ст. 125 КК України)», - додали в ОГП.

суд ОГП прокуратура ТЦК

