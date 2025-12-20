  1. В Украине

В Одессе будут судить сотрудника ТЦК, который избил защитника Мариуполя

11:31, 20 декабря 2025
В результате противоправных действий обвиняемого военнослужащий получил легкие телесные повреждения.
В Одессе прокуроры направили в суд дело сотрудника РТЦК и СП, который избил защитника Мариуполя. Инцидент произошел в декабре 2025 года. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что сотрудники одесского РТЦК и СП, выполняя служебные обязанности, остановили мужчину для проверки военно-учетных документов.

«Во время проверки между мужчинами возник конфликт, в ходе которого сотрудник органа нанес потерпевшему удары кулаками. В результате противоправных действий обвиняемого военнослужащий получил легкие телесные повреждения — ссадины, синяки и гематомы, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы», — заявили в ОГП.

Потерпевший — военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины. В Одессе мужчина проходил реабилитацию после освобождения из вражеского плена.

«Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу. Сотруднику РТЦК и СП г. Одесса инкриминируют умышленное причинение легких телесных повреждений военнослужащему (ч. 1 ст. 125 УК Украины)», — добавили в ОГП.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

