Не Путіну вирішувати, коли і в якому форматі будуть проходити вибори в Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо проведення виборів в Україні належить виключно громадянам країни, а зовнішні чинники, зокрема Путін, не впливатимуть на їхній формат чи результати.

«Не Путіну вирішувати, коли і в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно громадян України. Тому він точно не буде впливати ні на що, і на результат тим більше. Голосують громадяни України, які знаходяться в Україні, на контрольованих українських територіях. Тут можемо забезпечити чесні, прозорі вибори», – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що проведення виборів залежить насамперед від двох чинників: безпеки та законодавства. Він додав, що важливо, щоб військовослужбовці, які захищають країну, мали можливість проголосувати.

Зеленський також повідомив, що Україна вже обговорювала це питання з американськими партнерами, які готові допомогти забезпечити безпечне проведення виборів, зокрема через тимчасове припинення вогню.

«Ми говорили вже з американськими партнерами, вони піднімали це питання. Якщо піднімають, значить, знають, як допомогти нам забезпечити безпечні вибори. Це передусім може бути припинення вогню, або закінчення вже війни, або припинення вогню як мінімум на час виборів», – додав Президент.

Нагадаємо, Президент України також повідомив, що МЗС працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів. Важливо забезпечити, щоб усі громадяни мали можливість проголосувати, зокрема військові на фронті.

