Не Путину решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине – Зеленский

Президент подчеркнул важность безопасности и законодательной основы для проведения честных выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о проведении выборов в Украине принадлежит исключительно гражданам страны, а внешние факторы, в частности Путин, не будут влиять на их формат или результаты.

«Не Путину решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине, потому что это выборы исключительно граждан Украины. Поэтому он точно не будет влиять ни на что, и на результат тем более. Голосуют граждане Украины, которые находятся в Украине, на контролируемых украинских территориях. Здесь мы можем обеспечить честные, прозрачные выборы», – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что проведение выборов зависит прежде всего от двух факторов: безопасности и законодательства. Он добавил, что важно, чтобы военнослужащие, защищающие страну, имели возможность проголосовать.

Зеленский также сообщил, что Украина уже обсуждала этот вопрос с американскими партнерами, которые готовы помочь обеспечить безопасное проведение выборов, в частности через временное прекращение огня.

«Мы уже говорили с американскими партнерами, они поднимали этот вопрос. Если поднимают, значит, знают, как помочь нам обеспечить безопасные выборы. Это прежде всего может быть прекращение огня, или окончание уже войны, или прекращение огня как минимум на время выборов», – добавил Президент.

Напомним, Президент Украины также сообщил, что МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов. Важно обеспечить, чтобы все граждане имели возможность проголосовать, в частности военные на фронте.

