Який розмір адмінзбору за держреєстрацію та яка плати за дії у Спадковому реєстрі, ДРОРМ, ДРРП і реєстрі довіреностей з 1 січня

Нові розмірі адміністративного збору почали діяти з 1 січня 2026 року.

Фото: cnap.dolyna.if.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нотаріальна палата України оприлюднила таблицю розміру адміністративного збору за держреєстрацію, плати за дії у Спадковому реєстрі, Єдиному реєстрі довіреностей, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Нові розмірі адміністративного збору почали діяти з 1 січня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.