Какой размер административного сбора за госрегистрацию и платы за действия в Наследственном реестре, ГРОДИ, ГРНП и реестре доверенностей с 1 января
11:49, 3 января 2026
Новые размеры административного сбора начали действовать с 1 января 2026 года.
Фото: cnap.dolyna.if.ua
Нотариальная палата Украины обнародовала таблицу размеров административного сбора за государственную регистрацию, платы за действия в Наследственном реестре, Едином реестре доверенностей, Государственном реестре обременений движимого имущества и Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
