Какой размер административного сбора за госрегистрацию и платы за действия в Наследственном реестре, ГРОДИ, ГРНП и реестре доверенностей с 1 января

Новые размеры административного сбора начали действовать с 1 января 2026 года.

Фото: cnap.dolyna.if.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальная палата Украины обнародовала таблицу размеров административного сбора за государственную регистрацию, платы за действия в Наследственном реестре, Едином реестре доверенностей, Государственном реестре обременений движимого имущества и Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Новые размеры административного сбора начали действовать с 1 января 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.