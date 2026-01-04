Хто з родини учасника бойових дій має право на 50% пільги на оплату комуналки — список

Кого з родичів включають до розрахунку пільг на комунальні послуги.

Учасникам війни держава надає пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Розмір пільги становить 50%. Про це нагадали в Пенсійному фонді.

Пільга застосовується за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу не перевищує граничного показника, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2025 році ця сума становить 4240 гривень.

До членів сім’ї учасника війни, які враховуються під час надання пільг, належать:

дружина або чоловік, а також їхні неповнолітні діти віком до 18 років;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I чи II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та здійснює догляд за нею, за умови, що така особа з інвалідністю не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом із ним.

У Пенсійному фонді наголошують: під час призначення пільг враховується склад сім’ї та рівень доходів, тому заявникам варто завчасно подбати про подання актуальних і підтвердних документів.

