  1. В Украине

Кто из членов семьи участника боевых действий имеет право на 50% льготы на оплату коммунальных услуг — список

14:13, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кого из родственников включают в расчет льгот на коммунальные услуги
Кто из членов семьи участника боевых действий имеет право на 50% льготы на оплату коммунальных услуг — список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Участникам войны государство предоставляет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Размер льготы составляет 50 %. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Льгота применяется при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает предельного показателя, который дает право на налоговую социальную льготу. В 2025 году эта сумма составляет 4240 гривен.

К членам семьи участника войны, которые учитываются при предоставлении льгот, относятся:

  • жена или муж, а также их несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет;
  • неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I или II группы либо лицами с инвалидностью I группы;
  • лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляет уход за ним, при условии, что такое лицо с инвалидностью не состоит в браке;
  • нетрудоспособные родители;
  • лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

В Пенсионном фонде подчеркивают: при назначении льгот учитывается состав семьи и уровень доходов, поэтому заявителям стоит заблаговременно позаботиться о подаче актуальных и подтверждающих документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Пенсионный фонд льготы военнослужащие ПФУ УБД коммунальные услуги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]