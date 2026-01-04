Кто из членов семьи участника боевых действий имеет право на 50% льготы на оплату коммунальных услуг — список

Кого из родственников включают в расчет льгот на коммунальные услуги

Участникам войны государство предоставляет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Размер льготы составляет 50 %. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Льгота применяется при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает предельного показателя, который дает право на налоговую социальную льготу. В 2025 году эта сумма составляет 4240 гривен.

К членам семьи участника войны, которые учитываются при предоставлении льгот, относятся:

жена или муж, а также их несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I или II группы либо лицами с инвалидностью I группы;

лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляет уход за ним, при условии, что такое лицо с инвалидностью не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

В Пенсионном фонде подчеркивают: при назначении льгот учитывается состав семьи и уровень доходов, поэтому заявителям стоит заблаговременно позаботиться о подаче актуальных и подтверждающих документов.

