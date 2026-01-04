  1. В Україні

В Ужгороді 17-річний хлопець випав з вікна на п’ятому поверсі — обставини з’ясовує поліція

13:01, 4 січня 2026
Підліток помер від отриманих травм, попри зусилля медиків.
В Ужгороді поліція з’ясовує обставини загибелі 17-річного хлопця. Про це повідомляє поліція регіону.

До правоохоронців ввечері 3 січня надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про проведення реанімаційних заходів неповнолітньому після падіння з висоти.

Трагедія сталася на вулиці Марії Заньковецької в Ужгороді.

Правоохоронці встановили, що 17-річний хлопець випав з вікна під’їзду, розташованого на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку. Від отриманих травм, попри зусилля медиків, підліток помер.

Поліцейські опитали родичів та можливих очевидців події. Батько хлопця повідомив, що того вечора під час телефонної розмови син сказав йому, що невдовзі повернеться додому. Згодом чоловік вийшов із квартири, де помітив відчинене вікно у під’їзді, а під будинком — тіло сина.

За фактом загибелі неповнолітнього слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Поліцейські продовжують встановлювати обставини смерті неповнолітнього. Слідство триває.

