В Ужгороде 17-летний парень выпал из окна на пятом этаже — обстоятельства выясняет полиция

Подросток умер от полученных травм, несмотря на усилия медиков.

В Ужгороде полиция выясняет обстоятельства гибели 17-летнего парня. Об этом сообщает полиция региона.

Вечером 3 января в правоохранительные органы поступило сообщение от врача экстренной медицинской помощи о проведении реанимационных мероприятий несовершеннолетнему после падения с высоты.

Трагедия произошла на улице Марии Заньковецкой в Ужгороде.

Правоохранители установили, что 17-летний парень выпал из окна подъезда, расположенного на пятом этаже многоэтажного дома. От полученных травм, несмотря на усилия медиков, подросток умер.

Полицейские опросили родственников и возможных очевидцев происшествия. Отец парня сообщил, что в тот вечер во время телефонного разговора сын сказал ему, что вскоре вернется домой. Позже мужчина вышел из квартиры, где заметил открытое окно в подъезде, а под домом — тело сына.

По факту гибели несовершеннолетнего следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства смерти несовершеннолетнего. Следствие продолжается.

