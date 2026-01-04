  1. В Україні

В Україні без мобілізації буде капітуляція, а потім – наступна мобілізація, але вже в армію РФ – Тарас Чмут

15:43, 4 січня 2026
Очільник фонду «Повернись живим» порівняв підходи до мобілізації в Росії та Україні та пояснив роль ТЦК та СП.
Очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів про ситуацію з мобілізацією в Україні та порівняв її з російською практикою.

За словами Чмута, Росія залучає людей до війни як грошима, так і силовими методами. «Росіяни купують і пакують. Вони купують людей грошима, а ті йдуть, знаючи, що скоріш за все не повернуться. Але іншого шансу в житі отримати такі кошти, вийти з кредитів, купити житло, роздати борги, купити «Ладу» чи ще щось у них не буде. І вони йдуть. Бо їхнє життя нічого не вартує», — зазначив волонтер, цитує Полтавський обласний ТЦК та СП.

Він додав, що російська мобілізація працює масово, завдяки великому населенню країни та широкому використанню обіцянок і обману.

Щодо України, Чмут підкреслив, що мобілізація необхідна для поповнення втрат на фронті і забезпечення обороноздатності: «Мобілізація призначена для поповнення потенціалу на полі бою, для поповнення втрат для ведення війни. Не буде мобілізації – буде капітуляція. Капітуляція нікому не треба в Україні, бо після неї буде наступна мобілізація, але вже в російську армію. І там усі м'ясники».

Він пояснив, що відповідальність за мобілізацію лежить на верховному головнокомандувачі, Кабінеті міністрів, міністерствах та органах місцевої влади, а ТЦК і СП виконують свої функції у складі Сухопутних військ. «А в нас прийнято звинувачувати військових у поганій мобілізації. Так військові десь там на дні списку відповідальних», — наголосив Чмут.

рф армія війна ТЦК мобілізація

