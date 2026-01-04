В Украине без мобилизации будет капитуляция, а затем – следующая мобилизация, но уже в армию РФ – Тарас Чмут

Глава фонда «Вернись живым» сравнил подходы к мобилизации в России и Украине и объяснил роль ТЦК и СП.

Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут рассказал о ситуации с мобилизацией в Украине и сравнил ее с российской практикой.

По словам Чмута, Россия привлекает людей к войне как деньгами, так и силовыми методами. «Россияне покупают и пакуют. Они покупают людей деньгами, а те идут, зная, что скорее всего не вернутся. Но другого шанса в жизни получить такие средства, выйти из кредитов, купить жилье, раздать долги, купить «Ладу» или еще что-то у них не будет. И они идут. Потому что их жизнь ничего не стоит», — отметил волонтер, цитирует Полтавский областной ТЦК и СП.

Он добавил, что российская мобилизация работает массово, благодаря большому населению страны и широкому использованию обещаний и обмана.

Что касается Украины, Чмут подчеркнул, что мобилизация необходима для восполнения потерь на фронте и обеспечения обороноспособности: «Мобилизация предназначена для восполнения потенциала на поле боя, для восполнения потерь для ведения войны. Не будет мобилизации – будет капитуляция. Капитуляция никому не нужна в Украине, потому что после нее будет следующая мобилизация, но уже в российскую армию. И там все мясники».

Он пояснил, что ответственность за мобилизацию лежит на верховном главнокомандующем, Кабинете министров, министерствах и органах местной власти, а ТЦК и СП выполняют свои функции в составе Сухопутных войск. «А у нас принято обвинять военных в плохой мобилизации. Так военные где-то там внизу списка ответственных», — подчеркнул Чмут.

