Державна реєстрація нерухомості — скільки коштують послуги з 1 січня 2026 року
Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало про оновлені розміри адміністративного збору з 1 січня 2026 року.
Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2026 рік», прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3328 грн. Оскільки розмір збору прив’язаний до цього показника, з 1 січня діятимуть такі тарифи:
Реєстрація права власності (стандартний строк до 5 робочих днів):
330 грн (0,1 прожиткового мінімуму).
За терміновість передбачена інша сума:
2 робочі дні — 3 330 грн
1 робочий день — 6 660 грн
2 години — 16 640 грн
Реєстрація інших речових прав (оренда, користування тощо):
Стандартний строк (5 днів) — 170 грн.
Термінова реєстрація (від 2 днів до 2 годин) — від 1 660 грн до 8 320 грн.
Отримання інформації з Реєстру прав:
У паперовій формі — 80 грн.
В електронній формі — 40 грн.
Реєстрація обтяжень речових прав:
Загальний розмір — 170 грн.
