Державна реєстрація нерухомості — скільки коштують послуги з 1 січня 2026 року

17:31, 4 січня 2026
Українцям повідомили, скільки коштує реєстрація права власності та інших речових прав, а також реєстрація обтяжень речових прав.
Фото: legalaid.gov.ua
Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало про оновлені розміри адміністративного збору з 1 січня 2026 року.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2026 рік», прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3328 грн. Оскільки розмір збору прив’язаний до цього показника, з 1 січня діятимуть такі тарифи:

Реєстрація права власності (стандартний строк до 5 робочих днів): 

330 грн (0,1 прожиткового мінімуму).

За терміновість передбачена інша сума:

2 робочі дні — 3 330 грн

1 робочий день — 6 660 грн

2 години — 16 640 грн

Реєстрація інших речових прав (оренда, користування тощо):

Стандартний строк (5 днів) — 170 грн.

Термінова реєстрація (від 2 днів до 2 годин) — від 1 660 грн до 8 320 грн.

Отримання інформації з Реєстру прав:

У паперовій формі — 80 грн.

В електронній формі — 40 грн.

Реєстрація обтяжень речових прав:

 Загальний розмір — 170 грн.

