Государственная регистрация недвижимости — сколько стоят услуги с 1 января 2026 года
Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило об обновленных размерах административного сбора с 1 января 2026 года.
Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3 328 грн. Поскольку размер сбора привязан к этому показателю, с 1 января будут действовать следующие тарифы:
Регистрация права собственности (стандартный срок до 5 рабочих дней):
— 330 грн (0,1 прожиточного минимума).
За срочность предусмотрена иная сумма:
— 2 рабочих дня — 3 330 грн;
— 1 рабочий день — 6 660 грн;
— 2 часа — 16 640 грн.
Регистрация других вещных прав (аренда, пользование и т. п.):
— стандартный срок (5 дней) — 170 грн;
— срочная регистрация (от 2 дней до 2 часов) — от 1 660 грн до 8 320 грн.
Получение информации из Реестра прав:
— в бумажной форме — 80 грн;
— в электронной форме — 40 грн.
Регистрация обременений вещных прав:
— общий размер — 170 грн.
