  1. В Украине

Государственная регистрация недвижимости — сколько стоят услуги с 1 января 2026 года

17:31, 4 января 2026
Украинцам сообщили, сколько стоит регистрация права собственности и других вещных прав, а также регистрация обременений вещных прав.
Фото: legalaid.gov.ua
Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило об обновленных размерах административного сбора с 1 января 2026 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3 328 грн. Поскольку размер сбора привязан к этому показателю, с 1 января будут действовать следующие тарифы:

Регистрация права собственности (стандартный срок до 5 рабочих дней):

— 330 грн (0,1 прожиточного минимума).

За срочность предусмотрена иная сумма:

— 2 рабочих дня — 3 330 грн;

— 1 рабочий день — 6 660 грн;

— 2 часа — 16 640 грн.

Регистрация других вещных прав (аренда, пользование и т. п.):

— стандартный срок (5 дней) — 170 грн;

— срочная регистрация (от 2 дней до 2 часов) — от 1 660 грн до 8 320 грн.

Получение информации из Реестра прав:

— в бумажной форме — 80 грн;

— в электронной форме — 40 грн.

Регистрация обременений вещных прав:

— общий размер — 170 грн.

