Як розраховується пенсія за віком – пояснення ПФУ

18:25, 4 січня 2026
Пенсійний фонд пояснив формулу та фактори, що впливають на розмір виплат.
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області розповіло, як розраховується пенсія за віком. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України.

Тому для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу в залежності від кількості відпрацьованих місяців та коефіцієнт заробітку.

Останній обчислюється шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.

Для розрахунку пенсії використовують формулу: середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, помножена на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт стажу.

ПФУ пенсія

