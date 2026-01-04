Як розраховується пенсія за віком – пояснення ПФУ

Пенсійний фонд пояснив формулу та фактори, що впливають на розмір виплат.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області розповіло, як розраховується пенсія за віком. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України.

Тому для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу в залежності від кількості відпрацьованих місяців та коефіцієнт заробітку.

Останній обчислюється шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.

Для розрахунку пенсії використовують формулу: середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, помножена на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.