  1. В Украине

Как рассчитывается пенсия по возрасту – объяснение ПФУ

18:25, 4 января 2026
Пенсионный фонд объяснил формулу и факторы, влияющие на размер выплат.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области рассказало, как рассчитывается пенсия по возрасту. В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд Украины.

Поэтому для каждого пенсионера определяется индивидуальный коэффициент страхового стажа в зависимости от количества отработанных месяцев и коэффициент заработка.

Последний рассчитывается путем деления фактической заработной платы застрахованного лица на величину средней заработной платы в Украине за соответствующий период в разрезе каждого месяца.

Для расчета пенсии используют формулу: средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, умноженная на индивидуальный коэффициент заработной платы и на коэффициент стажа.

ПФУ пенсия

Лента новостей

