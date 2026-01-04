Как рассчитывается пенсия по возрасту – объяснение ПФУ

Пенсионный фонд объяснил формулу и факторы, влияющие на размер выплат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области рассказало, как рассчитывается пенсия по возрасту. В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд Украины.

Поэтому для каждого пенсионера определяется индивидуальный коэффициент страхового стажа в зависимости от количества отработанных месяцев и коэффициент заработка.

Последний рассчитывается путем деления фактической заработной платы застрахованного лица на величину средней заработной платы в Украине за соответствующий период в разрезе каждого месяца.

Для расчета пенсии используют формулу: средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, умноженная на индивидуальный коэффициент заработной платы и на коэффициент стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.