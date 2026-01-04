В Одеському обласному ТЦК спростували повідомлення про травмування чоловіка під час втечі з центру

У центрі заявили, що інформація про нібито втечу та госпіталізацію 42-річного чоловіка не відповідає дійсності.

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував інформацію, яка поширюється в мережі, про нібито отримання тяжких травм чоловіком під час спроби втечі з приміщення РТЦК у місті Овідіополь.

За даними ТЦК, у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що 42-річний чоловік нібито зазнав численних переломів і був госпіталізований у тяжкому стані. У ТЦК зазначили, що ці дописи мають ознаки дезінформації та спрямовані на створення суспільного резонансу навколо вигаданої події.

В Одеському обласному ТЦК та СП офіційно заявили, що жодних подій, описаних у публікаціях, на території Одеського районного ТЦК та СП в Овідіополі не зафіксовано. За даними установи, жоден громадянин не отримував травм у приміщеннях центру, а повідомлення про госпіталізацію у тяжкому стані не відповідають дійсності.

У відомстві наголосили, що у своїй діяльності дотримуються принципів прозорості та підзвітності, а всі інциденти, пов’язані з роботою ТЦК та СП, у разі їх виникнення отримують офіційне роз’яснення та правову оцінку.

