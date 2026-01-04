В Одесском областном ТЦК опровергли сообщение о травмировании мужчины при побеге из центра

В центре заявили, что информация о якобы побеге и госпитализации 42-летнего мужчины не соответствует действительности.

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг информацию, распространяемую в сети, о якобы получении тяжелых травм мужчиной при попытке побега из помещения РТЦК в городе Овидиополь.

По данным ТЦК, в соцсетях появились сообщения о том, что 42-летний мужчина якобы получил многочисленные переломы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В ТЦК отметили, что эти сообщения имеют признаки дезинформации и направлены на создание общественного резонанса вокруг вымышленного события.

В Одесском областном ТЦК и СП официально заявили, что никаких событий, описанных в публикациях, на территории Одесского районного ТЦК и СП в Овидиополе не зафиксировано. По данным учреждения, ни один гражданин не получал травм в помещениях центра, а сообщения о госпитализации в тяжелом состоянии не соответствуют действительности.

В ведомстве подчеркнули, что в своей деятельности придерживаются принципов прозрачности и подотчетности, а все инциденты, связанные с работой ТЦК и СП, в случае их возникновения получают официальное разъяснение и правовую оценку.

