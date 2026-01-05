  1. В Україні

Екснардепу з Луцька Юрію Савчуку обрали запобіжний захід у справі про хабар за будівництво будинку

19:34, 5 січня 2026
ВАКС застосував до Юрія Савчука заставу в розмірі 66 560 гривень.
У понеділок, 5 січня, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 66 тис. грн застави до колишнього депутата, якого викрили на наданні неправомірної вигоди за ухвалення рішень, що нададуть законні підстави для будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку. Про це повідомила САП.

За даними ЗМІ, мова йде про Юрія Савчука.

«Зазначимо, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину.

Також на особу покладено процесуальні обов’язки, серед яких здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, носити електронний засіб контролю», - заявили у САП

У межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської облради у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді висловив прохання користувачу земельної ділянки в м. Луцьку надати 30 тис. доларів за ухвалення рішень, які нададуть законні підстави для будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку. Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме 15 тис. доларів.

