Экс-нардепу из Луцка Юрию Савчуку избрали меру пресечения по делу о взятке за строительство дома

19:34, 5 января 2026
ВАКС применил к Юрию Савчуку залог в размере 66 560 гривен.
В понедельник, 5 января, следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 66 тыс. грн к бывшему депутату, которого разоблачили в предоставлении неправомерной выгоды за принятие решений, обеспечивающих законные основания для строительства на земельном участке многоквартирного жилого дома. Об этом сообщила САП.

По данным СМИ, речь идет о Юрии Савчуке.

«Отметим, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом за данное преступление.

Также на лицо возложены процессуальные обязанности, среди которых — сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, и носить электронное средство контроля», — заявили в САП.

В ходе досудебного расследования установлено, что председатель одной из депутатских фракций Волынского облсовета в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете обратился к пользователю земельного участка в г. Луцке с просьбой предоставить 30 тыс. долларов США за принятие решений, которые обеспечат законные основания для строительства на участке многоквартирного жилого дома. Следствием задокументированы факты предоставления и, соответственно, получения части средств, а именно 15 тыс. долларов США.

