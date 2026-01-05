Экс-нардепу из Луцка Юрию Савчуку избрали меру пресечения по делу о взятке за строительство дома
В понедельник, 5 января, следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 66 тыс. грн к бывшему депутату, которого разоблачили в предоставлении неправомерной выгоды за принятие решений, обеспечивающих законные основания для строительства на земельном участке многоквартирного жилого дома. Об этом сообщила САП.
По данным СМИ, речь идет о Юрии Савчуке.
«Отметим, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом за данное преступление.
Также на лицо возложены процессуальные обязанности, среди которых — сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, и носить электронное средство контроля», — заявили в САП.
В ходе досудебного расследования установлено, что председатель одной из депутатских фракций Волынского облсовета в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете обратился к пользователю земельного участка в г. Луцке с просьбой предоставить 30 тыс. долларов США за принятие решений, которые обеспечат законные основания для строительства на участке многоквартирного жилого дома. Следствием задокументированы факты предоставления и, соответственно, получения части средств, а именно 15 тыс. долларов США.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.