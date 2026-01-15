  1. В Україні

Як діяти киянам, якщо світла немає понад 12 годин – пояснили в ДТЕК

08:30, 15 січня 2026
Тривала відсутність електроенергії в столиці найчастіше свідчить про локальну аварію – ДТЕК.
У компанії ДТЕК пояснили, як мешканцям Києва визначити причину тривалої відсутності електроенергії та куди звертатися. Зараз у столиці діють екстрені відключення без погодинних графіків, тому світла може не бути тривалий час.

За інформацією енергетиків, якщо електропостачання відсутнє понад 12 годин, імовірно, йдеться про локальну аварію. У такому разі мешканцям радять спершу перевірити чат-бот або сайт ДТЕК Київські електромережі, щоб з’ясувати, чи зафіксована аварія.

Якщо інформації про аварію немає, необхідно звернутися до ЖЕКу або ОСББ. У ДТЕК зазначають, що часто причина знеструмлення полягає у проблемах із внутрішніми мережами будинку, і саме балансоутримувач має їх перевірити та подати заявку енергетикам.

У компанії також просять не телефонувати одразу безпосередньо до кол-центру. Щодня надходять тисячі звернень, більшість із яких пов’язані не з аваріями, а з дефіцитом електроенергії. Водночас кількість аварійних бригад обмежена.

У ДТЕК наголошують, що чим точніше визначена проблема, тим швидше енергетики можуть приїхати туди, де електропостачання справді можна і потрібно відновити негайно.

